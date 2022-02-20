Haziran telaşı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk şansını kaybeden, Türkiye Kupası'na veda eden ve son olarak Avrupa'da tur şansını oldukça zora sokan Fenerbahçe'de gelecek sezonun yapılanmasının nasıl olacağı yönetimi kara kara düşündürüyor. Başkan Ali Koç, yeni sezon için teknik direktör konusunu henüz netliğe kavuşturamazken, kiralıktan dönecek oyuncularla birlikte takımdaki yabancı oyuncu sayısının iyice artacak olması kadro yapılanması konusunda sarı-lacivertlileri çıkmaza sokuyor. Takımda halihazırda 13 yabancı oyuncu bulunurken, Samatta, Max Meyer, Allahyar Sayyadmanesh, Lemos'un dönnesiyle birlikte bu sayı 17'ye çıkacak.

SOSA GİDECEK

İstanbul ekibinde kiralık oynayan Rossi sezon sonu takımdan ayrılacak, Sosa'nın ise sözleşmesi sona erecek. Bu ayrılıkların ardından takımda 15 yabancı kalacak. Bu sene uygulanan 14 yabancı kuralının gelecek yıl 12'ye düşeceği düşünülürse Koç'un nasıl bir planlama yapacağı şimdiden merak konusu oldu.



RAKİP HATAYSPOR

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 26. haftasında bugün Hatayspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Sakatlıkları bulunan Novak, Gustavo, İrfan Can ve Kim Min-jae'nin yanı sıra cezalı Ferdi forma giymeyecek. Ağrıları nedeniyle henüz tam olarak takımla çalışmalara başlayamayan Mesut Özil de kadroya alınmadı. Hatay temsilcisinde ise sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra 5 maç men cezası olan Fatih Kurucuk oynayamayacak.