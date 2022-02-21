Fenerbahçe geç açıldı

Süper Lig'de Avrupa Kupaları mücadelesi veren Fenerbahçe, Giresunspor'un ardından sahasında Hatayspor'u da yenerek 2'de 2 yaptı: 2-0. 6. dakikada Serdar Dursun'un ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden top kaleci Munir'de kaldı. 37'de Arda Güler'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde düzgün bir vuruş yapan Marcel Tisserand'ın vuruşunda kaleci Munir meşin yuvarlağı kornere çeldi. 45+1'de Adekugbe'nin pasında El Kaabi'nin vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kurtardı.

SERDAR DURSUN DİREĞE TAKILDI

65'te Crespo ceza sahası içinde El Kaabi'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 67'de penaltıda topun başına geçen Serdar Dursun topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 72'de Sackey'in kafayla uzaklaştırmak istediği topa Serdar Dursun'un yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak dışarı gitti. 79'da Sackey, ceza sahası içinde kaleci Munir'e geri pas verdi. Munir'in ayağından seken topta araya giren Serdar Dursun, kaleci Munir tarafından düşürülürken, hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 81'de penaltıyı kullanan Serdar Dursun, skoru ilan etti: 2-0.





KANARYA SİL BAŞTAN

FENERBAHÇE'DE teknik direktör İsmail Kartal, Slavia Prag maçına göre ilk 11'inde 2'si zorunlu 8 değişiklik yaptı. Ferdi Kadıoğlu'nu cezası, Kim Min-jae'yi ise sakatlığı sebebiyle oynatamayan Kartal, Nazım Sangare, Attila Szalai, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia'yı ise kulübeye çekti. İsmail Kartal bu oyucuların yerlerine Serdar Aziz, Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Crespo, Zajc, Diego Rossi, Serdar Dursun ve Arda Güler'e formayı verdi.



BURAK SAKATLANDI

Atakaş Hatayspor'da stoper oyuncusu Burak Öksüz, bir pozisyon sonrası yerde kaldı. Tedavi sonrasında sedyeyle kenara gelen Öksüz, devam edemedi. Öksüz'ün kaburgasında kırık ya da çatlak şüphesi bulunduğu ve bu nedenle maça devam edemeyeceği öğrenildi. 26 yaşındaki futbolcu, 15. dakikada yerini Selimcan Temel'e bıraktı. Selimcan kariyerinde ilk kez Süper Lig'de forma giydi.



SEN Mİ VURACAKSIN ABİ?

FENERBAHÇE'NİN genç yıldızı Arda Güler, ilk yarıda kazanılan bir serbet vuruşu kullanmak iztedi. Ancak topun başına Serdar Dursun geçti. O sırada Arda'nın "Sen mi vuracaksın abi? sözleri kameralara yansıdı. Serdar topu kaleci Munir'e nişanladı.



ÇAĞTAY VE ARDA İLK KEZ 11'DE

FENERBAHÇE'NİN sezon başında Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı genç sol bek Çağtay Kurukalıp, ilk Süper Lig maçına çıktı. Çağtay, ilk Süper Lig maçına da ilk 11'de başladı. Altyapı patentli Arda Güler, sarı-lacivertli formayla ligde ilk kez 11'de görev aldı. Ligde daha önceden Fenerbahçe formasıyla sonradan oyuna dahil olan Arda, Atakaş Hatayspor karşısında ise maça 11'de başladı.