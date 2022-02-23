Ferdi tamam sıra Arda’da

FENERBAHÇE'NİN 2018- 2019 sezonun başında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ferdi Kadıoğlu'nun menajeri ile yönetim arasında devam eden pazarlıkta anlaşmanın sağlandığı iddia edildi. Genç yıldızın önümüzdeki günlerde 4+ 1 yıllık yeni kontrata imzayı atacağı belirtiliyor. Ferdi'nin garanti ücreti 1 milyon Euro'nun üzerine çıkarılacak. Ferdi'de mutlu sona ulaşan yönetimin Arda Güler için de harekete geçtiği öğrenildi. Yönetim, sözleşmesi 2023'te bitecek yıldız adayını elinden kaçırmamak için görüşmelere başlayacağı belirtildi.

DİĞER