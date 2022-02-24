Fener’in tek şansı var: 2 Farklı galibiyet

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 Play-Off turu rövanşında bugün Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olacak. Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak karşılaşma, 23.00'te başlayacak. İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği müsabaka, Exxen'den canlı yayımlanacak. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Slavia Prag 3-2 kazandı. F.Bahçe'nin turu geçmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Sarı-lacivertli ekibin karşılaşmayı bir farklı skorla kazanması halinde uzatmaya gidilecek.

TEK AMAÇ GALİBİYET OLACAK

Maçın beraberlikle ya da S.Prag'ın lehine sonuçlanması durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda edecek. Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, Slavia Prag karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ve Filip Novak ile sarı kart cezalısı Miha Zajc, müsabakada görev yapamayacak. Bu oyuncular dışında idmanlara başlayan Mesut Çekya'ya götürülmedi. UEFA listesine dahil edilmeyen Miguel Crespo ile Diego Rossi takımdaki yerlerini alamayacak.