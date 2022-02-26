Elde var sıfır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 Play-Off turu rövanşında önceki gün Slavia Prag'a 3-2'lik skorla mağlup olarak tüm kulvarlarda hedefsiz kaldı. Süper Lig'de haftalar önce zirvenin uzağına düşen, Ziraat Türkiye Kupası'nda da son 16 turunda Kayserispor'a yenilerek veda eden Kanarya'da moraller bozuk. Sarılacivertlilerin aldığı sonuç karşısında taraftarlar sosyal medyadan yine sert tepki gösterirken bundan sonra artık yeni sezonun planlanmasının yapılması da bekleniyor.

İSMAİL KARTAL'A BÜYÜK TEPKİ

Slavia Prag karşılaşmasındaki takım kurgusu sert biçimde eleştirilirken bazı yöneticilerin iki maçta alınan sonuçların tek suçlusunun İsmail Kartal olduğu yönünde hemfikir olduğu ileri sürüldü. Özellikle İstanbul'daki Slavia Prag maçında yaptığı hatalar ile yenilginin baş mimari olan Jose Sosa ile maça başlanmasına tepki gösterilirken orta sahanın kolay geçilmesi ve Arda'nın 11'de yer bulmaması da eleştirildi. Ali Koç'a tepkiler sürdü Sarı-lacivertli taraftarların Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepkileri Slavia Prag maçı sonrası da devam etti.

İşte sosyal medyadaki o tepkilerden bazıları:

ALİ Koç istifa, İsmail Kartal istifa

ALİ Koç döneminde utandığımız anları saymaya kelimeler yetersiz kalır.

ANLADIK ki Koç'un vizyonu başkan olmakmış.

ALİ Koç'un iyi olan şeylere alerjisi var.