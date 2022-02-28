Fenerbahçe zor virajda

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de veda eden sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Ferdi Kadıoğlu, maçta forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra bel ağrıları devam eden ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Mesut Özil'in de karşılaşmada oynaması beklenmiyor.