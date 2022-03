Fener tam gaz

Süper Lig'de Giresun ve Hatayspor'u mağlup eden Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı da dize getirdi ve 3'te 3 yaptı: 1-2. 6. dakikada Rossi'nin pasında ceza sahası için sol çaprazında topla buluşan Zajc, bekletmeden uzak köşeye plase bir şut gönderdi. Kaleci Ertuğrul'un bakışları arasında top filelere gitti: 0-1. 24'te gelişen Kasımpaşa atağında Mortadha'nın soldan ortasında ceza sahası içinde Hajradinovic kafayı vurdu ancak kaleci Altay gole izin vermedi. 67'de sol kanatta topla buluşan Mabil, rakibinden sıyrılıp son çizgiye indi ve ortasını yaptı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-1.

ATTİLA SZALA SAHNEYE ÇIKTI

90+1'de Crespo'nun ceza sahasına ortasında meşin yuvarlak Valencia'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda savunmadan seken topu Szalai sol çaprazdan tamamladı ve takımını öne geçirdi: 1-2. 90+8'de Mete Kalkavan tarafından sarı kartla cezalandırılan Mabil, ardından itiraz ettiği için ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyunun dışında kaldı. Karşılaşma 2-1 sona erdi.

İSAK RESMEN AÇIKLANDI

FENERBAHÇE, İsveç doğumlu 15 yaşındaki futbolcu İsak Vural'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İsak Vural Fenerbahçe'mizde. Ailemize 'Hoş geldin' İsak." denildi. Fenerbahçe'nin altyapısına transfer ettiği İsak Vural, kariyerine İsveç ekibi Hammarby'de başladı. Genç oyuncu, 2018'den bu yana Portekiz temsilcisi Benfica'nın altyapısında forma giyiyordu.

İRFAN CAN 5 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan İrfan Can Kahveci, 5 maç sonra formasına kavuştu. Milli futbolcu, omuzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan 2 maçın yanı sıra, Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor ve ligde ise GZT Giresunspor ile Atakaş Hatayspor müsabakalarında forma giyememişti. İrfan Can, Kasımpaşa maçıyla yeniden 11'deki yerini aldı.

SZALAİ'DEN TARİHİ GOL

Fenerbahpçe, 90+1. dakikada Attila Szalai'nin golüyle Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Öte yandan bu golle 27. haftada atılan gol sayısı 44'e yükseldi ve Süper Lig tarihinin en gollü haftası rekoru kırıldı. Önceki rekor, 1995-1996 sezonun 8. ve 1997-1998 sezonunun 30. haftalarında 43 golle kayıtlara geçmişti.