Umut yeşertti

SPOR Toto Süper Lig'de Fenerbahçe galibiyet serisine başladı. Sarı-lacivertliler Giresunspor ve Hatayspor'un ardından Kasımpaşa'yı da önceki gün deplasmanda 2-1 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazanan Fenerbahçe bu sonuçla ikincilik ümitlerini yeşertti. Bu sonuçla puanını 46 yapan İstanbul ekibi 4. sıraya yerleşti. Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı son 12 deplasman maçında 18 gol yedi. Son olarak Kasımpaşa'dan 1 gol yiyen sarı-lacivertliler, en son 6 ay önce Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Altay maçında kalesinde gol görmemiş ve sahadan 2-0'lık skorla ayrılmıştı.

GUSTAVO VE SOSA YOLCU

Futbol yorumcusu Gürcan Bilgiç Fenerbahçe'nin Sosa ve Gustavo ile vedalaşacağını iddia ederken kendisine gelen sinyalin bu yönde olduğunu belirtti ve yönetimin iki futbolcuya 'biz sizle yürümeyeceğiz' dediğini öne sürdü. Gürcan Bilgiç Mergim Berisha ile de yolların ayrılması gerektiğini belirtti