Fenerbahçe’de sol bek arayışı

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun yaklaşık iki ay forma giyemeyecek olması, Filip Novak'ın da haftalardır sakatlığının sürmesi nedeniyle sol bek krizi hortladı. Sol beksiz kalan İsmail Kartal, takım içinden çözüm arayışlarına başlarken, son haftaların parlayan yıldızları Arda ile Çağtay Kurukalıp'ın Trabzon maçında bu bölgede oynamaya en yakın isimler olduğu ortaya çıktı. Kasımpaşa müsabakasının kahramanı Szalai'yi stoperden sol beke çekmek de Kartal'ın diğer seçeneği olacak.

ATİLLA SZALAİ İDDİALI KONUŞTU

Bu arada Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki stoperi Attila Szalai, dün açıklamalarda bulundu. Szalai, "Tek odak noktam Fenerbahçe. Burada sıkı bir şekilde çalışıyorum, takıma katkı sağlamak benim için en önemlisi. Son maçı kazanmamız bizi çok mutlu etti. Önemli bir 3 puan elde ettik. 3 maçta, 3 galibiyet aldık. Tabii ki pazar günkü maça hazırlanıyoruz. Pazar günü en iyisini ortaya koymak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu