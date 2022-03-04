Fener’in B planı hazır

Gelecek sezon mutlak hedefini Süper Lig'de şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de gözler gerçekleşmesi planlanan transferlere çevrildi. Bu bağlamda Fenerbahçe Fransız ekiplerinden Lens'te forma giyen 22 yaşındaki Arjantinli stoper Facundo Medina'yı kıskacına aldı. Attila Szalai için birçok Avrupa devinden teklif alan Fenerbahçe, Macar savunmacının ayrılma olasılığını göz önünde bulundurarak Facundo Medina'yı takibini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Attila Szalai'nin satılması halinde 2024'e kadar sözleşmesi olan Facundo Medina için Lens'in kapısını çalacak. Arjantinli futbolcu geçtiğimiz sezon Manchester United'ın da gündemine gelmişti. Arjantinli sol stoper, 2020 yazında 3.50 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransız ekibi Lens'e transfer oldu. Arjantin Milli Takımı'nda da forma giyen 22 yaşındaki sol stoper, 3 kez milli takımının formasını giydi ve 1 gol kaydetti.

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