Dev maç için Hocaların taktikleri hazır

Süper Lig'de F.Bahçe ile Trabzonspor arasında yarın oynanacak haftanın maçı için geri sayım başlarken, iki tarafta da taktikler hazır. Şampiyonluk hedefine adım adım ilerleyen Fırtına, İstanbul'da oynayacağı bu maçı da kazanıp taraftarlarına bayram sevinci yaşatmak isterken, Kanarya ise Şampiyonlar Ligi hedefi için güçlü rakibini eli boş göndermeyi planlıyor.

Zirvede yer alan Trabzon'un hocası Abdullah Avcı'nın tam saha presle rakibini kendi yarı alanına hapsetmeyi planladığı, Visca ve Bakasetas gibi yıldızlarına ise özel görevler vereceği gelen haberler arasında.

Hücumda da Cornelius ve Nwakaeme'nin önde aynı presi uygulayıp rakibin dengesini bozmaya çalışacağı ve bordo-mavililerin ilk yarıdan maçı kopartmayı düşündüğü öğrenildi. Son üç maçını kazanarak biraz olsun nefes alan F.Bahçe ise Trabzon galibiyeti ile taraftarları ile barışmayı istiyor.

Bu sezon sıklıkla taraftarların tepkisiyle karşılaşan sarı-lacivertliler evindeki bu mücadeleye büyük önem verirken teknik direktör İsmail Kartal "Önce durdur, sonra vur" planını uygulamayı düşünüyor. Rakibinin etkili isimlerinden Bakasetas ve Visca'yı kilitleyip orta alanda ise Zajc ve Crespo'yu görevlendirecek Kartal, mücadeleye Mesut Özil ile başlayacağını belirtti. Hücumda Serdar Dursun'a güvenen Kanarya'nın çalıştırıcısının kanat organizasyonları ile güçlü rakibini yıkma planları yaptığı kaydedildi.

TARAFTARA ÇAĞRI

F.BAHÇE Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Kendi taraftarlarımızın önünde, onların bize katacağı enerjiyle, verecekleri eşsiz destekle çok daha iyi mücadele edeceğiz. İyi bir Mesut her zaman burada oynar. Ben de kendisini oynatmayı düşünüyorum" dedi.

İSTANBUL UĞURU

TRABZONSPOR, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı. Bordo-mavililer, İstanbul temsilcilerine karşı bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada, 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi, hanesine de 20 puan yazdırdı.