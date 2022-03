Her şey var kazanan yok

Spor Toto Süper Ligi'n 18. haftasında nefesleri kesen maçta Fenerbahçe, lider Trabzonspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. 10. dakikada top Mert Hakan Yandaş'ta kaldı. Bu futbolcunun çaprazdan şutunda Uğurcan'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı. 17'de hakem Zorbay Küçük, VAR uyarısı sonrasında İrfan Can'ın Siopis'e yaptığı hareketi izledi ve bu futbolcuya direkt kırmızı kart göstererek oyun alanının dışına gönderdi. 22'de Nwakaeme'nin pasında topla buluşan Abdülkadir, soldan ceza sahasına girip penaltı noktasına çevirdi. Zajc'a çarpan top boşta kalırken, Nwakaeme düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1. 35'te Crespo'nun sağdan yaptığı ortada arka direkte Szalai kafayı vurdu. Uğurcan'ın çıkardığı top Serdar Dursun'un önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda Ahmetcan meşin yuvarlıkafayla çizgiden çıkarttı.

ZAJC MAÇA DENGE GETİRDİ

71'de serbest vuruşta Mert Hakan Yandaş ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın önünden yükselen Zajc'ın kafa vuruşunda skora eşitlik geldi: 1-1. 84'te Abdülkadir'in pasında Serdar'dan seken topu Djaniny indirdi. Nwakaeme'nin yakın mesafeden vuruşunda top direkte patladı. Maç 1-1 sona erdi.



MÜTHİŞ DESTEK

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada tribünlerin tamamı doldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmaya büyük ilgi gösterirken, mücadele öncesinde tezahüratlarla oyuncularına moral verdi. Taraftarlar, futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu.





İRFAN CAN KIZARDI

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinin 14. dakikasında sarılacivertli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin müdahalesinde Trabzonsporlu futbolcu Siopis yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, VAR odasından gelen uyarıyla izlediği pozisyon sonrası 17. dakikada İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart gösterdi. Kahveci bu sezon Süper Lig'de 3 sarı kart görürken, ilk kez kırmızı kart ile cezalandırıldı.



FENER'DEN SERT TEPKİ

İlk yarının sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'den hakem Zorbay Küçük ile ilgili bir açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerin sosyal medyasından yapılan açıklamada, "GECE YARISI ATANAN HAKEM KONUSUNDA DUYDUĞUMUZ ENDİŞEYİ AÇIKLAMIŞTIK! HAKLI OLDUĞUMUZU 17. DAKİKADA TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ! TFF YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDUĞUNU UNUTUP HAKEM ATAMALARINA YARDIMCI OLAN KİŞİLER YA DA GEÇ HESAP VERECEKTİR!" denildi.



İKİ HOCA DA DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Arda Güler ve Mergim Berisha'yı yedek soyundurdu. Kartal, bu isimlerin yerine Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun'u ilk 11'de sahaya sürdü. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise son oynadıkları Kayserispor maçına göre tek değişiklik yaptı. Başarılı hoca, Hugo'nun yerine Denswil'e formayı verdi.



ÇİRKİN SALDIRI

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanan dev maçın ilk yarısının bitiş düdüğüyle birlikte istenmeyen olaylar yaşandı. Sarı-lacivertliler maçın başında 10 kişi kalırken, konuk ekip ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Tam takımlar soyunma odasına girerken tribünlerden atlayan bir taraftar maçın hakemi Zorbay Küçük'e saldırmaya çalıştı. Sarı-lacivertli futbolcular araya girerek olayların büyümesini engelledi. Bu arada maç öncesinde de iki Fenerbahçe taraftarı arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. İki seyirci birbirlerine acımasızca saldırırken olay güçlükle sonlandırıldı.