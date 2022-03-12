Koç bombaladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, spor gündemindeki konular hakkında dün birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun açıklamalarıyla ilgili konuşan Koç, "MHK Başkanı iyi ki açıklama yaptı ama keşke yapmasaymış. Akıllarda soru işareti bırakacak söylemlerde bulundu. Aylardır böyle bir çalışmanın sürdürüldüğüne inanmıyoruz. MHK Başkanı açıklamasında diyor ki rahat ve hür karar alamayan hakemleri eledik. Bu hakemler son 10-15 yıldır maçları yöneten hakemler. Biz hür ve rahat karar alamayan hakemlerin yönettiği maçları mı seyrettik son 10 yılda?" dedi.

"TELEVİZYONA ÇIKALIM"

KOÇ sözlerini şöyle sürdürdü: "Küme düşen takımlardan biri çıkıp dese lig şaibelidir diye haksız mı olacak? MHK'nin vermiş olduğu bu karar ligi şaibeli hale getirmiştir. Neden getirmiştir; bu kararın alınış şekli, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun vicdanı ve fikri hür açıklaması." Servet Yardımcı için ise Koç, "Servet Bey'e (Yardımcı) soruyorum, 2019-20 sezonunda bir hakemi arayıp küfürler ettiniz mi, tehdit ettiniz mi? Ben bunun cevabını sizden istiyorum. Geçen haftaki açıklamamızdan sonra ağır yeminler ederek, atamalarla alakanız olmadığını söylüyorsunuz. Ben de iddia ediyorum. İstiyorsanız televizyona çıkıp, konuşalım" dedi. TFF'nin Trabzon maçının ardından kendilerini savcılara şikayet etmesiyle ilgili Koç, "Bizi savcılara şikayet etmiş, göreve davet etmişler. Yüreğiniz yetiyorsa hakkımızda soruşturma açtırın. Neye istinaden savcıları göreve çağırıyorsunuz? Bu kadar ciddiyetten uzaksınız" ifadelerini kullandı.