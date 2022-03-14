Fener gol oldu yağdı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 5-2 yendi. 26. dakikada kaleci Altay'ın uzun pasında Alanyaspor defansının arkasına sarkan Rossi, öne çıkan kaleci Marafona'nın üzerinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 32'de Serdar Dursun'un kaleyi karşıdan gören noktadan sert şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.50'de Zajc, Awaziem'im müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyonu devam ettiren Volkan Bayarslan, VAR uyarısı sonrası penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Mesut, takımının 2. golünü attı: 0-2.

ALANYA EŞİTLİĞİ KORUYAMADI

53'te Emre Akbaba, pasını Tayfur Bingöl'e çıkardı. Bu futbolcu, ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-2. 67'de Novais'in sert şutunda, Altay Bayındır'dan dönen meşin yuvarlağı Tayfur Bingöl ağlara gönderdi: 2-2. 78'de Szalai'nin arka direğe ortaladığı topu Rossi kafayla indirirken, Arda Güler meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-3. 90'da Rossi'nin vuruşunda Marafona'nın altından geçen top direğe çarparak oyun alanına dönerken, son müdahaleyi yapan Pelkas, skoru 4-2'ye taşıdı. 90+4'te Arda Güler'in sol çaprazdan ceza sahasına ortaladığı topu Berisha maçın skorunu belirledi: 2-5.



ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

73. dakikada oyuna giren 17 yaşındaki Arda Güler, Arda Güler Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu (17 yaş 16 gün). Takımının 3. golünü atan ve galibiyeti getiren genç yıldız adayı, golden sonra yedek kulübesindeki Mesut Özil'in yanına koştu.

MESUT ÖZİL 11'E DÖNDÜ

SPOR Toto Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda zorunlu 2 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ı cezaları sebebiyle görevlendiremezken, bu isimlerin yerine Ozan Tufan ile Mesut Özil'i ilk 11'de sahaya sürdü. Uzun süren sakatlığını atlattıktan sonra geçen hafta Trabzonspor maçının 85. dakikasında oyuna giren Özil böylece 15 Ocak'tan sonra ilk kez 11'de sahaya çıktı



ALTAY'DAN İLK

Fenerbahçe'nin 26. dakikada Rossi ile bulduğu ilk golde asisti yapan sarı-lacivertli kaleci Altay Bayındır, kariyerinin ilk asistini yaptı. Altay, 2010/11'den bu yana Süper Lig'de gol pası veren ilk Fenerbahçe kalecisi olma unvanını aldı. Başarılı eldiven ayrıca bu sezon Süper Lig'de asist yapan ilk file bekçisi oldu.



FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK VARDI

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertli ekipte kart cezalısı Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları nedeniyle Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia da Alanyaspor maçı kadrosuna alınmadı.