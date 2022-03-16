Fenerbahçe’ye piyango

Şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe'ye adeta talih kuşu kondu. Genç oyuncularının performansı göz doldururken, sarı-lacivertliler de kasasını doldurmanın planlarını yapıyor. Szalai, Kim Min-Jae, Altay Bayındır, Rossi ve Osayi-Samuel'e astronomik teklifler gelirken, yönetimin 90 milyon Euro gelir beklediği öğrenildi. Kalede farkını hissettiren Altay Bayındır'a Fransa'dan Lyon, Marsilya ve Lille talip oldu. Fransız basınına göre, üç takım da Altay'ı kadrosuna katma konusunda bir hayli istekli. Ancak bunun için en az 20 milyon Euro'yu gözden çıkarmaları gerekiyor.

SZALAİ-KİM: 50 MİLYON EURO

Szalai'yi 2, Kim'i de 3 milyon Euro'ya renklerine katan yönetim, İtalya ve İngiltere olmak üzere bir çok kulübün listesinde olan iki oyuncudan 50 milyon Euro gelir bekliyor. Kurmaylar, Osayi'den de ciddi bir bonservis geliri beklerken, Osayi'ye en büyük ilgiyi İskoç ekibi Rangers gösteriyor. Takımda kiralık olan ancak opsiyon hakkı F.Bahçe'de olan Diego Rossi için ise 15 milyon Euro isteniyor.

AYRTON LUCAS ISRARI

BİR süredir Rus temsilcisi Spartak Moskova'da forma giyen sol bek Ayrton Lucas'a ilgisi olduğu bilinen Fenerbahçe için, menajer Timur Gürkaya Rus basınına konuştu. Gürkaya, Rus basınına yaptığı konuşmada Ayrton Lucas- Fenerbahçe transferini doğruladı. Gürkaya, "Fenerbahçe'den Ayrton Lucas'a kesinlikle bir ilgi var, bunu biliyorum. Hala onu almaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertlilerde Novak'ın sakatlığı sonrası bu bölgede alternatif isim yoktu.

3 YILDIR RUSYA'DA

19 Haziran 1997'de Brezilya'da dünyaya gelen Ayrton Lucas, sol bek pozisyonunda forma giyiyor ve sol ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor. Kariyerine Brezilya ekiplerinden ABC FC'de başlayan Ayrton, daha sonra Madureira ve Fluminense altyapısında oynadı. Ayrton, 2018-19 sezonunda 7 milyon Euro bedelle Spartak Moskova'ya transfer oldu.