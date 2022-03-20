Fenerbahçe’ye zorlu rakip

F.Bahçe, bugün en kritik maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak olan mücadelede Konyaspor'u konuk edecek. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kanarya, Konya ekibini mağlup ederek rakibiyle aradaki puan farkını azaltmak istiyor. MERT VE FERDİ YOK

Sarı-lacivertlilerde, cezalı Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu sahadaki yerlerini alamayacak. Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Konya'da ise kart cezalısı kaleci Eray'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Abdülkerim forma giyemeyecek.

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