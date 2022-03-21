Fener’den müthiş geri dönüş

Süper Lig'de ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u mağlup ederek aradaki puan farkını 2'ye indirdi: 2-1. 3. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ortasında burada bulunan Serdar Dursun'un kafa vuruşunda top kaleci Sehic'te kaldı. 35'te Skubic'in taç atışında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Cikalleshi, son çizgiye inerek pasını penaltı noktası üzerindeki Endri Çekiçi'ye aktardı. Çekiçi'nin kayarak vuruşunda kaleci

Altay Bayındır'dan seken topu Bytqi tamamladı ve ağlara gönderdi: 0-1. 66'da Fenerbahçe beraberliği sağladı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta köşede kaleci Sehic'ten seken top direğe çarparak kale çizgisi üzerinde Kim'in önünde kaldı. Güney Koreli oyuncunun boş kaleye şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 88'de Crespo'nun pasında topla buluşan Pelkas'ın ceza sahasına girdikten sonra çıkardığı şutta skoru belirledi: 2-1.

KANARYA'DA 4 EKSİK VARDI

Fenerbahçe'de 4 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Konyaspor müsabakasının kadrosunda yer almadı. Kart cezalısı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu ve henüz hazır olmayan Enner Valencia kadroya dahil edilmedi. Bu 3 oyuncunun yanı sıra Jose Sosa da Kartal'ın tercihi nedeniyle kadroda yer almadı.



KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

KONYASPOR'U konuk eden Fenerbahçe'de son maça göre tek değişiklik yapıldı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, ligde geçen hafta Alanyaspor'u 5-2 yendikleri müsabakanın ilk 11'inde yer alan Ozan Tufan'ı yedeğe çekti. Deneyimli teknik adam, Konyaspor karşısında Ozan'ın yerine kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'yi sahaya sürdü.





MİN-JAE İLK GOLÜNÜ ATTI

F.BAHÇE'NİN Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Minjae, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Konyaspor ağlarına attı. Sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olduğu günden bu yana gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen 25 yaşındaki stoper, 66. dakikada takımına beraberliği getiren gole imza attı. Min-jae, bu golle sarı-lacivertli formayla ilk kez fileleri havalandırdı.



GUSTAVO VE NOVAK DÖNDÜ

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Luiz Gustavo ile Filip Novak, uzun zaman sonra müsabaka kadrosuna dahil edildi. Bir süredir forma giyemeyen 2 futbolcu tüm kulvarlarda 9 maç sonra kadroda yer aldı. Luiz Gustavo 64, Novak ise 57 gün sonra müsabaka kadrosunda yer aldı.