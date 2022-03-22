Sihirli dokunuş

BÜYÜK hedeflerle girdiği sezonda beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe'nin son haftalarda yakaladığı çıkışta İsmail Kartal'ın büyük etkisi var. Vitor Pereira yerine sezon sonuna kadar gelen deneyimli hoca önderliğinde sarılacivertliler, 10 maça çıktı. Kanarya bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. İstanbul ekibinde bu istatistiğiyle bir anda kendini ikincilik yarışında buldu.

Herkesin aklına gelen soru ise İsmail Kartal ne yaptı da takım bu seviyeye geldi. İşte Kartal'ın F.Bahçe'nin başarısındaki etkisinin 5 maddede nedenleri: 1) Geldiği günden beri yaptığı açıklamalar ve kritik maçlarda alınan sonuçların ardından taraftarı tekrardan tribünlere çekti. 2) Üst üste alınan başarısız sonuçlar ve takım içindeki yaşananlar nedeniyle mental olarak çöken sarı-lacivertli futbolculara seviye atlattı. 3) Sezon başında geriye düştüğü anda mücadeleyi kaybeden Fenerbahçe, vazgeçmeyen ve savaşan bir yapıya büründü. 4) Vitor Pereira'nın en çok eleştiri aldığı üçlü savunma yerine sarı-lacivertlilerin alışkın olduğu oyun sistemine döndü. 5) Takımdaki küs ve performans düşüklüğü yaşayan oyuncularla görüşmeler yaptı ve yaptırdığı idmanlarla yukarıya çekti.

BENFİCA YALANLADI

FENERBAHÇE'DE flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde sarılacivertlilerin başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada, Berke Özer ile anlaşamadıklarını belirtmişti. Bunun üzerine Berke'nin Benfica ile anlaştığı iddia edildi. Portekiz ekibi Benfica ise Türk basınına yansıyan Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer ile anlaştığı yönündeki haberleri yalanladı.

FENER'DEN SZALAİ AÇIKLAMASI

FENERBAHÇE, Macar futbolcusu Attila Szalai'nin sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada başarılı savunma oyuncusunun tedavisine başlanıldığı açıklandı.