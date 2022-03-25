Fenerbahçe’de operasyon

Fenerbahçe'de dün şok bir gelişme yaşandı ve sarılacivertlilerin iki yıldızı Mesut Özil ve Ozan Tufan süresiz kadro dışı bırakıldı. İki oyuncunun da kadro dışı bırakılma sebebinin teknik direktör İsmail Kartal'la yaşadıkları tartışma olduğu ileri sürüldü. Konyaspor maçında 11'de başlayan 46. dakikada oyundan alınan Mesut Özil'in karara çok sinirlendiği ve İsmail Kartal'la tartışmaya başladığı kaydedilirken gittikçe sertleşen tartışmanın hakarete kadar vardığı kulüpten sızan haberler arasında.

OZAN TEPKİ KOYMUŞ

Ozan Tufan'ın yine aynı maçta son dakikalarda oyuna girdiği için İsmail Kartal'la tartıştığı iddia edildi. İki oyuncunun bu tutumu sonrası sarı-lacivertli yönetimin yaptığı toplantıda kadro dışı kararının verildiği bildirildi.

VALENCİA VE SOSA KRİZİ

F.BAHÇE'DE Valencia'nın kadroda olmamasının sakatlıktan dolayı değil özür dilemediği için olduğu öğrenildi. Oyuncunun kulüp doktorlarına sesini yükselttiği Ali Koç'un da Valencia'dan takımdan özür dilemesini istediği kaydedildi. Valencia'nın konuşma yaptığı ancak özür dilemediği kaydedildi. Sosa'nın da doktorlarla ilgili sıkıntı yaşadığı için görev almayacağı konuşuluyor.

"MİKSERLİĞİ BIRAK"

Fenerbahçe'nin mevcut Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, adaylığını açıklayan Uğur Dündar'a yüklendi. Küçük, "1999'da bana ihanet etti" dediği ünlü gazeteciyi düeloya çağırdı. Küçük "Sen kişinin adayısın Fenerbahçe'nin değil. Birleştirmeye değil, bölmek, parçalamak, karıştırmak ve bir siyasi görüşe hizmet etmek için kulübe aday oluyorsun. Benim karşıma çıkmanı istiyorum. Fenerbahçe'yi karıştırmayı bırak, mikserliği bırak. Çık karşıma hesaplaşalım." dedi.