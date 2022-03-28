F.Bahçe’de operasyon

Fenerbahçe, gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başladı. İlk adım, yabancı kontenjanının azaltılması. Yönetim, mevcut kadroda bulunan ve başka takımlarda kiralık oynayan yabancı futbolculardan en az 10'uyla yollarını ayırmayı planlıyor. Sözleşmesi sona erecek Jose Sosa'nın yanı sıra Luiz Gustavo, Pelkas, Novak ve Tisserand ile yollar ayrılacak. Kiralıklardan ise Samatta, Caulker, Max Meyer ve Lemos'a gelen teklifler de değerlendirilecek.

TEKLİFLERE BAKILACAK

Yabancı kontenjanının azaltılması, Fenerbahçe'nin TFF'nin yeni yerli kuralına da uyum sağlamasına yardımcı olacak. Sarı-lacivertliler, bazı futbolcular hakkındaki kararı ise yeni teknik direktör ile birlikte verecek. Opsiyonu kullanılan Rossi'nin yüksek bedelli bir teklif gelmesi durumunda gidişine izin verileceği iddia edildi. Attila Szalai ve Min-Jae Kim gibi isimler ise yüksek teklifler almaları halinde satılabilir.



KANARYA'DA YENİ ROTA SALİH ÖZCAN

Gurbetçi oyuncuları bu dönemde renklerine katmak isteyen Fenerbahçe'nin radarında Salih Özcan var. Önceki gün A Milli Takımı seçtiğini kaydeden 24 yaşındaki orta saha için Köln ile ilk temas kuruldu. Bu sezon Alman temsilcisinde çok özel bir performans gösteren genç futbolcu için bonservis beklentisi 7 milyon Euro. Kanarya bu rakamı düşürerek Salih'e gelecek sezon çubuklu formayı giydirmeyi hedefliyor. Salih'i sezon başında Beşiktaş da istemiş ancak transferi gerçekleşmemişti.