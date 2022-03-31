F.bahçe’de Mancını sürprizi

Fenerbahçe'nin Joachim Löw, Niko Kovac ve Jorge Jesus'un ardından İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Mancini'nin menajeri ile de temasa geçtiği iddia edildi. Fenerbahçe'den görüşme için süre isteyen İtalyan teknik adam, ülkesinin milli takımı ile devam edip etmeyeceğine 10 gün içinde karar verecek. Mancini ayrılmaya karar verirse F.Bahçe ile masaya oturacak.

SZALAİ İÇİN 20 MİLYON EURO

Bu arada F.Bahçe'nin yüksek bir bonservis geliri beklediği yıldız stoperi Attila Szalai'nin talipleri artıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinin kıskacında olan Szalai'nin son talibi ise Southampton olurken, İngiliz temsilcisinin 24 yaşındaki Attila Szalai için en az 20 milyon Euro'yu hazırlaması gerektiği bildirildi.

KANARYA İÇİN BEDAVA OYNADI

FENERBAHÇE'DE kadro dışı kalan Mesut Özil'in menajeri Dr. Erkut Söğüt, flaş açıklamalar yaptı. Söğüt, "Mesut hiçbir yere gitmeyecek, gitmeyi de kesinlikle düşünmüyor. Sözleşmesinin sonuna kadar 2 yıl daha Fenerbahçe oyuncusu olarak burada devam edecek. Fenerbahçe'ye 3.5 senelik imza attı, bunun 6 ayını bedava oynadı. Ocak'tan sezon sonuna kadar para dahi kazanmadı" diye konuştu.