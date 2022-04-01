F.Bahçe’den Sambacı harekatı

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, Ukrayna'daki savaş nedeniyle takımlarından ayrılacak olan üç Brezilyalı oyuncu Pedrinho, Marlon ve Ismaily için devreye girdi. Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Roberto Carlos ve Alex de Souza'nın 3 Brezilyalı oyuncuyu ikna etmek istediği ifade edildi.

BU HAFTA GÖRÜŞÜLECEK

Alex ve Roberto Carlos'tan 3 oyuncuyu ikna etmelerini isteyecek olan sarı-lacivertliler, Pedrinho, Marlon ve İsmaily'nin menajerleri ile bir araya gelecek. Bu hafta içinde yapılması planlanan görüşmenin ardından 3 oyuncunun durumunun netlik kazanması bekleniyor. Özellikle Pedrinho'ya çok teklif geldiği belirlendi. Pedrinho'ya İngiliz kulüplerinin ilgi gösterdiği belirtiliyor.

UEFA'DAN GÜZEL HABER

F.BAHÇE, UEFA ile yapılan FFP anlaşmasının şartlarını yerine getirememişti. Ancak UEFA'nın düzenlemeye gidecek olması, sarılacivertlilere rahat bir nefes aldıracak. UEFA, pandeminin futbol ekonomisi üzerindeki etkilerini göz önüne alarak FFP'yi kaldırarak bunun yerine Finansal Kontrol Sistemi'ni getirmek için kolları sıvamıştı. Yeni uygulama hayata geçirildiği takdirde, F.Bahçe rahat bir nefes alacak.