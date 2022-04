Fenerbahçe tam gaz

SPOR Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı. Sarılacivertliler son 7 haftada 6. galibiyetini aldı ve arka arkaya 4. deplasman maçını kazandı. 11. dakikada İrfan Can Kahveci'nin müsait durumdaki vuruşunda top savunmadan döndü. 16'da İrfan Can'ın ceza sahasına gönderdiği topu, arka direkte Novak içeri doldurdu. Direk dibinde topu önünde bulan Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

KANARYA İKİNCİ YARIDA DA ETKİLİYDİ

36'DA eza sahası dışında kazanılan serbest atışta, Emrah Başsan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay ve ardından direkten oyun alanına geri döndü. 45'te İrfan Can, pasını ceza sahası içinde bulunan Rossi'ye aktardı. Bu oyucunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2. 54'te Osayi-Samuel'in pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin uzaktan şutu ağlarla buluştu: 0-3. 85'te Arda'nın kayarak yaptığı vuruşta top direkten döndü. 90+3'te sağ kanatta Mert Hakan Yandaş'ın pasında topla buluşan Arda Güler topu ağlara yolladı ve karşılaşmanın skorunu belirledi: 0-4.

ARDA GÜLER YİNE SAHNEDE

FENERBAHÇE'NİN Kayserispor karşısındaki 4. golünü 90+3. dakikada 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler kaydetti. Ceza sahası dışından harika bir vuruşla fileleri havalandıran Arda Güler'in muhteşem golünü Kayserispor taraftarı da alkışladı. Arda'nın bir topu da direkten dönerken, genç oyuncu bu sezon Süper Lig'deki 2. golüne imza attı.

TOP TOPLAYICI KRİZİ

KAYSERİSPOR karşılaşmasında 3. golü atan İrfan Can Kahveci, gol sonrası top toplayıcı çocuğun azizliğine uğradı. 26 yaşındaki oyuncu, gol sonrası topu alarak, hamile eşine jest yapmak istedi. Ancak top toplayıcı çocuk meşin yuvarlağı İrfan Can Kahveci'ye vermedi. İrfan Can topu istese de meşin yuvarlağı saklayan top toplayıcı çocuk kararından dönmedi. İrfan Can Kahveci de daha sonra ise eşini onore etmek için karnını göstererek gol sevinci yaşadı.

Maçı Gürcan BILGIÇ yorumladı

FENERBAHÇE'DE KARTAL ETKİSİ

Milli maç aralarının takımlara getirdiği durgunluğa ilk çaresi elbette ev sahibi olmak. Değilseniz, istikrarı korumak. İsmail Kartal'ın Kayseri'deki ilk on birinde, son maçın kahramanı Pelkas yoktu. Sakatlandığında "eyvah" denilen Ferdi de yedek kulübesindeydi. Szalai, Novak'a bırakmıştı yerini. Ne orta sahanın taşları ile oynadı Kartal, ne de ön taraftaki oyuncuların pozisyonlarıyla. Ayrılığı, özleme çevirip, oyun ezberlerini hatırlamalarını bekledi. Devre bittiğinde 12 şutun, 11'i ceza sahası içindendi Fenerbahçe adına. İrfan Can'ın muhteşem golüyle fark üçe çıktığında, artık başka bir oyuna döndüler. Tempoyu düşürdüler, rakibi izlemeye aldılar, Bundan sonrasında "akıl oyunları" başladı.

Helal olsun hocaya

Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın "kadro dışı" kararının ardından, komplo üreticilerinin hedefi İrfan Can ve Mert Hakan olmuştu. Tereddütsüz aldılar formalarını, terlerini sakınmadılar. İrfan'ın Rossi'ye yaptığı asist, "büyük oyuncu" ile "iyi oyuncu" arasındaki farktır. İzlediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bir başka açıdan değerlendirirsek, kırılma anı aslında Emrah Başsan'ın frikiği Altay'ın direk yardımıyla kurtarması. Skor 1-1'e gelebilir, maçın mental dengeleri bir anda değişebilirdi. Dört maçtır mağlup olan bir takımın ağır baskısında çok faullü oynadı Kayserispor. Pozisyon bulamadılar, pozisyon verdiler ve dakikalar ilerledikçe "yaparız" duygusunu da kaybettiler. Genç bir takım için kazanarak yol almak, her şeyin önünü açıyor. İsmail Kartal ilk golü bulduğu duran top setleriyle hemen her maçta takımını golün eşiğine de getiriyor. Ve yönettiği 11, maçta ilk defa gol yemeden bitirdi maçı. Helal olsun hocaya...