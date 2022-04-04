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Haberler Fenerbahçe Devler peşinde

Devler peşinde

F.Bahçe’nin 17 yaşındaki yıldızı Arda için B.Münih, Chelsea ve Arsenal gibi kulüpler takibini sürdürüyor

4.4.2022

Devler peşinde

Fenerbahçe'de ezeli rakibi G.Saray ile oynayacağı maç öncesi Kayserispor karşısında elde edilen 4-0'lık galibiyet ve elde edilen 3 maçlık galibiyet serisinin sevinci yaşanırken takımın 17 yaşındaki yeteneği Arda Güler'in talipleri artıyor. Oyuncu performansı ve skora katkısıyla öne çıkan isim oluyor. Genç yıldız için Alman devi Bayern Münih'in yanı sıra Premier Lig'den Chelsea ve Arsenal de yakın takipte. Bu üç kulübün uzun bir süredir genç oyuncuyu takip ettiği bilinirken lig bitiminde resmi adımları atacakları konuşuluyor.

DEĞERİNİ 2,2 MİLYONA ÇIKARDI
Dünyadaki en değerli 17 yaş altı futbolcular arasında ilk 10'da yer alan ve 650 bin Euro değer biçilen Arda Güler yeni güncellemeyle birlikte değerini 2.2 milyon Euro'ya yükseltti. G.Saray derbisiyle ilgili konuşan genç oyuncu, "Trabzonspor maçında taraftarımız çok güzeldi. İnşallah destek olurlar. İnşallah ben de şans bulurum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım" dedi.

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Bu sezon 8'i Süper Lig, 4'ü Avrupa olmak üzere 12 maçta Fenerbahçe A takım formasını terleten Arda Güler 2 gol atarken 4 de asist yaptı. Arda oynadığı her 47.5 dakikada bir skora etki etti.

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