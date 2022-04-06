Fener’de çifte bomba

Fenerbahçe yaz transfer döneminde iki bomba birden patlatmak istiyor. Sarı-lacivertliler, 2 sezon önce Lazio'ya 17 milyon Euro'ya sattığı ve İtalya'da beklentilerin uzağında kalan Vedat Muriç ile Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca'yı kadrosuna katmak istiyor. Ara transfer döneminde Mallorca'nın yolunu tutan Muriç, İspanya'da da umduğunu bulamazken, Mallorca, Kosovalı golcünün 11 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Sarı-lacivertliler kısa süre içinde oyuncuyla anlaşma sağlarken, Lazio ile görüşmeler devam ediyor. Muriç, Süper Lig 'de sarı-lacivertlilerle çıktığı 32 maçta 15 gol, 6 asistlik performans sergileyerek taraftarların sevgilisi olmuştu.

ŞARTLARI ZORLAYACAK

Koç'un Al-Nassr'da mutsuz olan Talisca'ya da sarı lacivertli formayı giydirmek için tüm şartları seferber edeceği bildirildi. Koç'un bu transferle hem ezeli rakibi Beşiktaş'a çalım atmak hem de taraftarın gönlünü kazanmak istediği öne sürüldü.

MESUT ÖZİL'E SÜRPRİZ TALİP

FENERBAHÇE'DE kadro dışı kalan Mesut Özil'in geleceğinin ne olacağı büyük bir merak konusu olurken dün flaş bir iddia gündeme geldi. Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre, Beşiktaş' ın eski yıldızları Talisca ve Aboubakar'ın forma giydiği Al Nassr kulübü Mesut Özil'i transfer etmek için cazip bir teklif hazırlığında. Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki geleceğinin belirsiz olması üzerine Suudi Arabistan ekibi harekete geçti. Mesut Özil için kulübü destekleyen sponsorların devreye gireceği öğrenildi.