Golcülerin kapışması

Süper Lig'de F.Bahçe ve G.Saray arasında oynanacak haftanın kapışmasına sayılı saatler kala heyecan katlanarak artarken, derbide gözler iki takımın hücum hattında olacak. Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihini Serdar Dursun'dan yana kullanması beklenirken, Aslan'da ise Bafetimbi Gomis şans bulacak. Serdar Dursun bu sezon attığı 9 golle takımının en skorer ismi olurken, 1 kez de asist yaptı. İlk yarıdaki derbide sadece 1 dakika süre alan oyuncu bu kez takımının en önemli gol umudu olacak. G.Saray'da ise Bafetimbi Gomis, 7 maçta 5 gol kaydederek önemli bir istatistiğe imza attı.

FENER'DE SEÇİM GÜNÜ

Bu arada Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı, bugün yapılacak seçimle belli olacak. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.00- 15.00 arasında yapılacak seçimde mevcut başkan Vefa Küçük'ün yanı sıra Uğur Dündar, Nail Kır ve Sait Yılmaz divan başkanlığı için yarışacak.

MESUT ÖZİL'E ÇİFTE KANCA

Fenerbahçe'de 30. haftada oynanan Konyaspor maçında devre arasında oyundan alınan ve sonrasında İsmail Kartal ile yaşadığı problem nedeniyle kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile ilgili bir iddia da İtalya'dan geldi. footballnews24'te yer alan habere göre; ABD MLS ekibi Inter Miami ve İngiltere Championship takımı Hull City'nin Mesut Özil'e talip olduğu belirtildi. 34 yaşındaki futbolcunun sezon sonu teklifleri değerlendireceği ve kariyerini Türkiye dışında sürdüreceği ifade edildi.