Fener Aslan’ı avladı

Süper Lig'in 32.haftasında Fenerbahçe sahasında derbi maçta Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti, ikinci sıraya yükseldi. 26. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pasında topla buluşan Osayi, sağdan son çizgiye inerek meşin yuvarlağı Zajc'a aktardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Zajc'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0. 35'te Rossi'nin pasında topla buluşan Osayi, rakiplerini geçerek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 42'de Berkan'ın ara pasıyla savunma arasına sarkan Kerem'in ceza sahası sağ iç çaprazdan vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

HALİL'İN GOLÜ GEÇERSİZ SAYILDI

60'ta İrfan Can'ın sağdan kullandığı kornerde Serdar Dursun'un altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. 68'de İrfan Can'ın sağ çaprazdan ortasında ceza sahası içinde Mert Hakan'ın kafa ile çıkardığı topla arka direkte buluşan Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. 85'te Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun golüyle durumu 2-1'e getirdi ancak hakem Atilla Karaoğlu, milli futbolcunun topu eliyle aldığını işaret ederek golü geçersiz saydı. Derbiyi Fenerbagçe 2-0 kazandı.



MAÇ ÖNCESİ PROTOKOL KRİZİ

GALATASARAY yönetimi Fenerbahçe derbisini izlemek için kalabalık grup halinde Kadıköy'e gelince protokol sorunu yaşandı. Ülker Stadyumu'nda kısa süreli bir oturma düzeni gerginliği olsa da Sarı-Lacivertli yöneticiler araya girdi ve olay tatlıya bağlandı.





KADIKÖY'DE ZİNCİRİ KIRDI

F.Bahçe, ezeli rakibi G.Saray karşısında Kadıköy'deki şanssızlığını kırdı. Ligde son 4 iç saha maçında rakibini yenemeyen 2 beraberlik alıp, 2 maçı da kaybeden Kanarya 6 yıl sonra derbideki galibiyet hasretini sonlandırdı. F.Bahçe'de Ferdi Kadıoğlu, 6 maç sonra 11'de görev aldı. Sarı-lacivertli ekipte bu sezon gösterdiği performansla beğenileri toplayan Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalmıştı. Son olarak Giresun maçında 11'de yer alan genç futbolcu, Kayserispor mücadelesine ise sonradan dahil olmuştu.





İKİ HOCA DA DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Kayseri maçının ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan maçta Novak'ın yerine Ferdi Kadıoğlu'nu sahaya sürdü. Galatasaray'da da son maça göre kadroda tek değişiklik yapıldı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Domenec Torrent, geçen hafta sahalarında Karagümrük'ü 2-0 yendikleri maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Ömer'i yedeğe çekerken, Omar'ı sahaya sürdü.