Teşekkürler Fenerbahçe

Euroleague Kadınlar Dörtlü Finali'nin final maçında Fenerbahçe Safiport, Macaristan ekibi Sopron Basket'e 60-55 mağlup olarak organizasyonu 2. tamamladı. Karşılaşmaya daha iyi başlayan Sopron Basket, ilk periyodu 16-6 aldı. 2. çeyrekte de etkili oyunun sürdüren Macar temsilcisi, soyunma odasına 10 sayı farkla girdi: 29-19. Temsilcimiz 3. çeyrekte farkı 7 sayı düşürse de Sopron Basket son periyoda ağırlığı koydu, maçı 60-55 kazandı. Kulüp tarihinde 5. kez Dörtlü Final organizasyonunda yer almayı başaran Macaristan ekibi Sopron Basket, 2. kez yer aldığı finalde ilk kupasını müzesine götürmeyi başardı.

EN DEĞERLİSİ: GABBY

Macar ekibi daha önce 2017/2018 sezonunda finale yükselme başarısı göstermiş ama finalde UMMC Ekaterinburg'a kaybederek kupayı kazanamamıştı. Euroleague Kadınlar Finali'nin en değerli oyuncusu da Sopron Basket takımından Gabby Williams oldu.