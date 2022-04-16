Fenerbahçe Rossi için servet verdi

Spor Toto Süper Lig'de artan formuyla dikkat çeken ve ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına erken başladı. Sarılacivertliler, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve performansından memnun kaldığı Diego Rossi'nin kulübü Los Angeles'dan bonservisini aldı. İstanbul ekibi transferi resmen açıklarken, Uruguaylı futbolcu için ABD MLS ekibine adeta bir servet ödedi. İstanbul ekibi, L.Angeles'a Rossi'nin bonservisi karşılığında 5.5 milyon Euro (yaklaşık 87 milyon lira) ödedi.

MİLLİ TAKIMDA DA OYNUYOR

Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki yıldız ile 2025'e dek 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Diego Rossi'ye çubuklu formamızla başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Uruguay Milli Takım forması giyen golcü ile yönetim, önümüzdeki sezon golcü sıkıntısını gidermiş oldu.

FENER'DEN TAZMİNAT DAVASI AÇIKLAMASI

F.BAHÇE, 3 Temmuz sürecinde uğradığı zararların tazmini talebiyle TFF'ye karşı açılan davayla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yaptı.Sarı-lacivertliler, TFF'ye açılan davanın seyrine ilişkin "TFF'nin reddi hakim talebine yönelik yetkili mahkeme tarafından gerekli inceleme yapılarak, davalının reddi hakim başvurusu yerinde görülmemiş ve talebin reddine karar verilmiştir. Davalının (TFF) bu karara karşı istinaf başvurusunda bulunması halinde dosya reddi hakim talebi yönünden istinaf incelemesinden geçtikten sonra davaya devam edilecektir. Kulübümüzün haklarının tazmini için başlatılan bu süreç Kulübümüz tarafından sıkı şekilde takip edilmektedir" denildi.