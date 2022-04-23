Fenerbahçe gol yağdırdı

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u farklı mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı: 0-6. 9. dakikada Serdar Dursun'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rossi'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0. 45'te İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına göndermek istediği topa Mendes'in elle müdahale etmesinin ardından hakem VAR'a giderek pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi. Serdar atışı gole çevirdi: 2-0. 45+6'da İrfan Can ceza sahası içinde Eren tarafından düşürülünce hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Serdar Dursun, topu ağlara gönderdi: 3-0.

GOL YAĞMURU DEVAM ETTİ

51'de Nazım ortasını açtı, Arda'nın vuruşunda kaleci Gökhan'dan seken topu Serdar Dursun tamamladı: 4-0. 66'da Arda'nın ortasında ceza sahası içinde Valencia'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 5-0. 71'de Ferdi Kadıoğlu, kazandığı topla kaleye sokularak Arda'ya pas verdi. Arda'nın şutunda kaleciyi geçen topu Gökhan Gönül çizgiden çıkardı. 76'da Zajc'ın pasıyla topla buluşan Nazım Sangare topu filelere gönderdi. 6-0. Karşılaşma 6-0 sona erdi.





35. SANİYEDE KIRMIZI GÖRDÜ

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında ev sahibi ekip adına şok başlangıç yaşandı. Rizespor'un Brezilyalısı Fabricio Baiano, Fenerbahçeli orta saha Crespo'ya yaptığı faul sonrası yerde kalan oyuncuya tepki gösterdi. Sakinleşmeyen Fabricio, Kim Min-Jae'ye koluyla yaptığı hareket sonucunda 35. saniyede direkt kırmızı kart gördü.



KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları ve 2-0 kazandıkları maçın ilk 11'ne göre zorunlu bir değişiklik yaptı. Göztepe karşılaşmasında sakatlanan Pelkas, Rize önünde kadroda yer almadı. Deneyimli hoca, Yunan yıldızın yerine ilk 11'de kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'ye görev verdi.





CRESPO ŞOKU

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu oldu. Sarı Lacivertliler mücadelenin 64. dakikasında şok bir haberle sarsıldı. Orta sahanın yıldızı Miguel Crespo sakatlanarak oyun alanını sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Sakatlanan Miguel Crespo'nun oyuna devam edememesi sebebiyle oyuna Luiz Gustavo girdi. Portekizli futbolcu kontroller için direkt hastaneye götürüldü.