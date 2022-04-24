Fener’e İzmir damgası

Fenerbahçe'de son dönemde parlayan genç yıldızlar sadece Türkiye'de değil dünya basınında da geniş yer bulurken alt yapının bu şahlanışında İzmirli teknik adam Tahir Karapınar'ın payı büyük. İzmir'in yetiştirdiği ve elinden kaçırdığı Manisa Spor Akademisi mezunu Karapınar YENİ ASIR'a özel açıklamalarda bulundu.

KALABALIK BİR EKİBİZ

Karapınar, "Fenerbahçe bana inandı ve görev verdi, sonsuz destek veriyor. 30 alt yapı antrenörüm, doktor, masör, psikolog ve çalışanlarımızla birlikte 100'e yakın personelle futbolcu fabrikasının başındayız. Arda ile iki yıldır birlikteyiz. Sadece futbol değil, eğitimi ve özel yaşantısı da mercek altında. Altınordu hariç İzmir alt yapıya özüne dönmeli. Onlar alt yapıya önem veriyor. Fenerbahçe olarak İzmir'e geldiğimde U19 takımının oynayacağı saha yok. Tire'ye gidip orada oynuyoruz" dedi.



PARLAYAN YILDIZ ARDA GÜLER

FENERBAHÇE'NİN son Çaykur Rizespor maçında oyuna ikinci yarı dahil olan ve yaptığı asistle dikkat çeken yıldızı Arda Güler, performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeye başladı. Arda bu sezon sadece 277 dakika süre almasına rağmen 3 gol atıp 3 asist gerçekleştirdi ve Kanarya'nın yükselişinde büyük pay sahibi oldu. Teknik Direktör İsmail Karlişinde tal'ın kalan süreçte 17 yaşındaki genç yıldıza daha fazla süre vermesi de bekleniyor.



"KİTAP OKUMA ZORUNLULUĞU VAR"

KARAPINAR, gençlerin çok iyi futbolcu olmalarının yetmediğini kaydetti. Karapınar, "İyi futbolcu olmaları bizim için kıstas değil. Her ay bir kitap okuma ve okuduğu kitabın özet sunumunu yapma zorunluğu var. Arda ve İsak gibi pırlanta gençler geliyor. Bazen uçakta kitap okuyan futbolcu gördüler mi şaşırıyorlar. Futbolcular da kendini geliştirmeli. Süper Lig oynarken okullarını da bitirmeleri benim oyunculardan isteğim" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL