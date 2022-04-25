Jesus ısrarı

Fenerbahçe'de 2022-2023 sezonu için hoca arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Aralık'dan bu yana Ali Koç ve kurmayları yoğun mesai harcıyor. Fenerbahçe'de bu süreçte Joachim Löw ve Jorge Jesus isimleri ön plana çıkmıştı. Sarı-lacivertlilerin görüştüğü dünyaca ünlü isimde son durum belli oldu. Löw'den istediği cevabı alamayan Koç, ibreyi 67 yaşındaki Jorge Jesus'a çevirerek görüşmeleri sıklaştırdı. Geçtiğimiz günlerde Jorge Jesus'un teknik ekibiyle yeniden bir araya gelmesi ve sosyal medyadan fotoğraf paylaşmasıyla Portekiz'de büyük ilgi topladı. Jesus'un 'Yeni bir hedef için tekrar toplandık' mesajı da öne çıkarıldı. Başkan Koç'un önümüzdeki günlerde tecrübeli hoca ile el sıkışması bekleniyor.