Fenerbahçe 'de gelecek sezon takımın başına geçeceği öne sürülen Jorge Jesus'dan açıklama geldi. Önceki gün sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ve yönetimden birkaç isim Portekiz'e çıkartma yaparak Jorge Jesus'la görüşürken toplantıdan fotoğrafların basına yansıması gündem olmuştu. Brezilya seyahatine çıkan tecrübeli hoca havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve Fenerbahçe ile görüşmelerin son durumunu aktardı. 67 yaşındaki teknik adam, "F.Bahçe ile görüştüm ama anlaşma yok. Gelen teklifleri değerlendiriyorum. Düşünmek için zamana ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.

İRFAN CAN BABA OLDU

Bu arada F.Bahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci ile Gözde Kahveci çiftinin bebekleri dünyaya geldi. Doğum, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde sabah saatlerinde Kadın Hastalıkları ve Doğum-Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Bildirici tarafından gerçekleştirildi. İlk bebeklerini kucağına alan çift, oğullarına "Can" adını verdi. Fenerbahçe Kulübü Kahveci çiftini kutladı ve paylaşımında, "Gözde ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, Can'a sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." ifadelerine yer verdi.