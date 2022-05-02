Fenerbahçe atağa kalktı

GELECEK sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe kanat ve forvet bölgesine iki yeni ismi gündemine aldı. Sarı-Lacivertliler, Cluj'un sol kanat oyuncusu Claudiu Petrila ile İngiliz temsilcisi B.Rovers'ta top koşturan santrfor Ben Brereton Diaz için nabız yokluyor. Rumen basınından Pro Sport'ta çıkan haberlere göre Cluj, Petrila'nın bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirledi. Forvet takviyesi için de Ben Brereton Diaz ile görüşmelerini devam ettiren sarı-lacivertlilere İspanyol basınından kötü haber geldi. Ancak Kanarya'nın oyuncu için son ana kadar nabız yoklayacağı öne sürüldü.