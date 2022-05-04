Fenerbahçe’de Santo sesleri

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor'un ardından ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hız kesmiyor. Sarı-lacivertli ekipte, son olarak gündeme Tottenham'ı çalıştıran ünlü teknik adam Nuno Espirito Santo gündeme geldi. Fenerbahçe'de teknik direktör çalışmalarında artık sona gelinirken Löw ve Jorge Jesus isimleri ön plana çıkmıştı. Sarılacivertli kulübün başkanı Ali Koç, dünyaca ünlü teknik adam Santo ile bir araya gelerek sürpriz bir adım attı. Takımın 15-20 Haziran gibi yeni sezon hazırlıklarına başlayacağını varsayan ve Şampiyonlar Ligi'ne göre çalışmalarını yapan yönetim, teknik direktör sürecini uzatmak istemiyor.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

Sarı-lacivertlilerde bir kesim takımı çıkışa geçiren İsmail Kartal'la yola devam etmeye sıcak bakarken, Ali Koç'un Santo ile de yaptığı görüşme sonrası Portekizli teknik adam da listeye eklendi. Sarılacivertli kulüpte yeni teknik direktör konusunda mali konular da büyük önem taşıyor. Kadro planlaması, transferler ve yeni maaş bütçesi göz önünde tutuluyor.

KANARYA'DA ROTA OPENDA

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro için kolları sıvayan Fenerbahçe forvet transferi için kolları sıvadı. Forvet takviyesi için birçok alternatifi değerlendiren Fenerbahçe'ye daha önce gündeme gelen Lois Openda için olumlu haber geldi. Belçika basını Openda'nın sezon sonunda kiralık oynadığı Vitesse'den ayrılacağını belirtirken, yeni rotasının Fenerbahçe olabileceğini duyurdu. Golcü oyuncunun, "Vitesse'ye başarılı bir şekilde veda etmek istiyorum" sözlerine yer verilirken, "Ardından kariyerimde yeni bir sayfa geliyor. Ama şimdilik bir yorum yapmayacağım" dediği dile getirildi.