İrfan Can Fener’e

SPOR Toto Süper Lig'de küme düşmesinin ardından Çaykur Rize'ye tarihi bir sonuçla yenilen Göztepe'de İrfan Can Eğribayat yolcu. Sarı-kırmızılı ekipte, 30. haftada İzmir'de oynanan Alanyaspor maçı sonrası taraftarlarla tartışan ve sonrasında kadro dışı kalan 23 yaşındaki genç file bekçisine Fenerbahçe talip oldu. Galatasaray ve Beşiktaş'ın listesinde olan İrfan Can için Fenerbahçe'nin oldukça istekli olduğu öğrenildi. Milli file bekçisi Altay Bayındır'ın yedeği olan kaleci Berke Özer'le yola devam etmeyi düşünmeyen sarılacivertlilerin, ikinci kaleci olarak İrfan Can'ı almayı düşündüğü ileri sürüldü.

5 MİLYON LİRA BONSERVİS

Yönetimin de taraftarlarla arası açılan ve menajerine kulüp bulması yönünde talimat veren İrfan Can ile yola devam etmeyi düşünmediği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, 2020-2021 sezonunda Adana'dan transfer edilen genç file bekçisinden en az 5 milyon lira bonservis hedefliyor



HALİL'İ DE İSTİYORLAR

İrfan Can'a talip olan F.Bahçe'nin hedefindeki diğer Göztepeli kaptan Halil Akbunar. Sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzon'un ön protokol imzaladığı iddia edilen 28 yaşındaki kanat oyuncusuyla sarı-lacivertliler yakından ilgileniyor. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un, Halil'i transfer ederek rakipleri Trabzon'a transfer çalımı atmayı planladığı ifade ediliyor. Göztepe'de yetişen ve 10 yıldır forma giyen Halil'in de ayrılmayı kafasına koyduğu öğrenildi.

KENAN PİRİC SINIFTA KALDI

Göztepe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Boşnak eldiven Kenan Piric sınıfta kaldı. Süper Lig'de son olarak evinde Çaykur Rizespor'a 7-1 yenildiği maçta Göztepe'nin kalesini koruyan Kenan Piric'in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı teknik heyet, kalan son üç haftada Piric'i kulübeye çekmeyi planlarken, sezonun tamamlanmasının ardından da Boşnak eldivenden kendisine kulüp bulmasını isteyecek. Piric'in yerine Vavacars Fatih Karagümrük deplasmanında genç file bekçisi Arda Özçimen'in eldivenleri devralacağı ifade edildi. 20 yaşında ve 1.94 boyundaki Arda, önceki hafta Gazintap FK deplasmanında 90 dakika görev almıştı.