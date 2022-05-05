Witsel harekatı

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluğu rakiplerine kaptırmamak için çalışmalara başlayan Fenerbahçe rotasını Almanya'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Bundesliga ekibi Dortmund'dan ön libero Axel Witsel'i listesine dahil etti. Almanya ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan futbolcunun bonservis engelinin de bulunmaması Başkan Ali Koç'un elini güçlendiriyor. Takımdan gönderilmesi planlanan Jose Sosa'nın yerine düşünülen 33 yaşındaki Belçikalı futbolcunun menajeriyle ilk temaslar sağlandı. Kulübüyle sözleşme uzatması gündemde olmayan futbolcunun kariyerine Türkiye'de devam edebileceği ve Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğu iddia ediliyor.

İÇ TRANSFERDE HEDEF SERDAR

Sarı-lacivertlilerde, iç transfer çalışmaları da tam gaz devam ediyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yerli stoper Serdar Aziz'i takımda tutma planları yapan yönetim, futbolcuyla görüşmeleri sıklaştırdı. Yönetim sezon tamamlanmadan Serdar ile anlaşarak rahat bir nefes almak istiyor.