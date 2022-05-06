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Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus tarih verdi

Jorge Jesus tarih verdi

Fenerbahçe dışında gelen teklifleri kabul etmedim. 20 Mayıs’a kadar Flamengo’yu bekleyip karar vereceğim”

6.5.2022

Jorge Jesus tarih verdi
F.BAHÇE'DE başkan Ali Koç'un bir görüşme gerçekleştirdiği teknik direktör Jorge Jesus, Brezilya basınına geleceğine dair konuştu. UOL Esporte'de Jesus'un Fenerbahçe'den teklif aldığı kaydedilirken; tecrübeli hoca "F.Bahçe dışında Atletico Mineiro, Corinthians ve Fluminense de beni istedi. Brezilya'daki teklifleri basit bir nedenden dolayı reddettim. Brezilya'da sadece Flamengo'yu çalıştırırdım" dedi. Flamengo'ya geri dönmek ister misin?" sorusu üzerine Jorge Jesus, "Elbette dönmek isterim. 20 Mayıs'a kadar Flamengo'yu beklerim. Sonrasında bir karar vermem gerekecek" diye konuştu.
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