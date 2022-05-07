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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe avantajı kaptı

F.Bahçe avantajı kaptı

7.5.2022

F.Bahçe avantajı kaptı

VOLEYBOL Misli.com Sultanlar Ligi'nin play-Off final etabın üçüncü maçında VakıfBank'ı 3-1 yenen Fenerbahçe Opet, seride 2-1 öne geçti. Karşılaşmaya iyi başlayan VakıfBank, ilk seti 25-20 kazandı. İkinci sette etkili smaç servisler kullanana Fenerbahçe, seti 26-24 kazanarak eşitliği sağladı. Karşılıklı ataklarla başlayan üçüncü setti sarılacivertliler, 25-17 kazanarak öne geçti. Final setini de 25-19 kazanan F.Bahçe maçı da 3-1 kazandı. Serinin 4. maçı pazartesi günü Fenerbahçe Opet ev sahipliğinde Burhan Felek Salonu'nda oynanacak.

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