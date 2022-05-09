Derbide kazanan yok

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan sezonun son derbisi 1-1 sona erdi. 4. dakikada Mert Hakan'ın serbest vuruştan ortasında karambolde topu önünde bulan Zajc'ın vuruşunda gole giden topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı. 6'da Ferdi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun, meşin yuvarlağı Novak'a aktardı. Bu oyuncunun topu düzelterek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 7'de Novak'ın topa elle müdahalesi sonrasında karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. Batshuayi penaltıyı direğe nişanladı. 27'de Kenan Karaman, Novak'ın müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, VAR incelemesi sonrasında penaltı noktasını gösterdi. 31'de Ghezzal, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

LARIN DİREĞİ GEÇEMEDİ

46'da Rıdvan Yılmaz'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Larin'in uzak direğe plase vuruşunda Altay Bayındır ayaklarıyla meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. 50'de Larin'in vuruşunda yan direğe çarpan top oyun alanına döndü. Dönen topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı. 81'de Emirhan'ın ortasında Welinton'un kafa ile indirdiği meşin yuvarlakla buluşan Can'ın vuruşunda kaleci Altay topu dışarı gönderdi.





GHEZZAL TOPU KAPTI, PENALTIYI ATTI

Fenerbahçe'nin 6. dakikada Novak'la bulduğu golün 1 dakika sonrasında Beşiktaş penaltı kazanırken, bu pozisyonda Batshuayi meşin yuvarlağı direğe nişanladı. Siyah-beyazlılar, 29. dakikada Kenan Karaman'ın yerde kalmasıyla bir kez daha penaltı kazandı. Hakem Arda Kardeşler, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyeceğini açıkladığı anda Rachid Ghezzal kenara gelerek topu aldı ve hakemin penaltı kararıyla birlikte direkt olarak penaltı noktasına gitti. Batshuayi'nin kaçırdığı penaltı sonrasında tribünler, Belçikalı golcüye tepki gösterirken, Ghezzal'a da alkışlarla destek verdi. Ghezzal penaltı atışını gole çevirdi.





KOREOGRAFİYLE ŞOV

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin biletleri, günler öncesinden tükenmişti. Misafir kulübe ayrılan bölümdeki biletleri de saniyeler içinde bitiren Beşiktaşlı futbolseverler, tam 42 bin kişiyle takımlarına destek verdi. Beşiktaşlı taraftarlar, tezahüratlarla yaptıkları işitsel şova ek olarak kapalı alt ve üst tribünde koreografiyle görsel bir çalışma da gerçekleştirdi.

OLAYLI BAŞLADI

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi olaylı başladı. Maçın henüz 2. dakikasında Fenerbahçe'nin serbest vuruş kazandığı pozisyon sonrası topun başına İrfan Can Kahveci geçti. Tribünlerden atılan yabancı maddenin milli futbolcunun başına gelmesi sonrası oyun kısa bir süre durdu. Sahaya giren sağlık heyeti, İrfan Can'a hemen müdahale etti. 2 dakika sonra oyun bir kez daha durdu. Fenerbahçe'nin kazandığı korner öncesi benzer bir olay yaşandı, oyun kısa bir süre sonra devam etti.