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Haberler Fenerbahçe Koç'a suç duyurusu

Koç'a suç duyurusu

Trabzonsporlu Hukukçular Derneği ve Bordo Mavi Gönüller Platformu, Ali Koç’un sözlerinin halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiğini belirtirken, bordo-mavili taraftarlara sağ duyu çağrısında bulundular

9.5.2022

Koç’a suç duyurusu

Trabzonsporlu Hukukçular Derneği ve Bordo Mavi Gönüller Platformu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Trabzonspor'a yönelik açıklamaları nedeniyle Koç hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un basın toplantısında sarf ettiği tahkir ve tahrik edici, kutuplaştırıcı sözler nedeniyle ilgili şahıs hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu yönünden Pazartesi günü (bugün) suç duyurusunda bulunulacaktır. Değerli taraftarlarımızın tahriklere kapılmadan şampiyonluğun tadını çıkarmaya devam etmelerini, sürecin takipçisi olunduğunun bilinmesini isteriz" ifadelerine yer verildi.

"TARAFTARINI KANDIRIYOR"
Bordo Mavi Gönüller Platformu'ndan yapılan açıklamada ise "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, birkaç ay önce Trabzonspor'un başarısının tesadüf olmadığını, hakemlere bağlı olmadığını söylemiş fakat şimdi kendi başarısızlığını örtmek ve Trabzonspor'un görkemli şampiyonluğunu itibarsızlaştırmak için kendi taraftarlarını kandırarak Trabzon üzerinde sosyolojik kırılmalara sebep olacak bir öfke oluşturmaya çalışıyor. Futbol üzerinden kardeşliği bozan, hezeyanlarını siyasi bir hesaplaşmaya çevirip ülkede beka meselesi oluşturmaya çalışan Fenerbahçe başkanı hakkında Bordo Mavi Gönüller olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" denildi.

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