Kanarya takıldı

Süper Lig'de geçen hafta Beşiktaş ile berabere kalan Fenerbahçe, evinde Karagümrük ile de yenişemedi: 0-0. 4. dakikada Osayi- Samuel'in yaptığı vuruşta kaleci Viviano meşin yuvarlağı çeldi. 23'te sağ taraftan Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Borini'nin kafa vuruşunu kaleci Altay meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi. 40'ta Caner Erkin'in pasında topla buluşan Pesic'in ceza yayının solundan vuruşunda kaleci Altay Bayındır yerden sol köşeye giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

KALECİLER GEÇİT VERMEDİ

68'de Serdar Dursun'un pasında ceza sahası içi solunda topla buluşan Osayi-Samuel'in çaprazdan vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 78'de Caner Erkin'in sol kanattan ortasında kale önünde iyi yükselen Pesic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak soldan dışarıya gitti. 90+1'de Gustavo'nun ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi. Karşılaşma 0-0 sona erdi.



SZALAİ KADRODA

FENERBAHÇE'NİN Macar stoperi Attila Szalai, 3 maç sonra kadroya dahil edildi. Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre sahalara dönmesi beklenmeyen 24 yaşındaki savunmacı, beklenenden önce kadroda yer aldı. Szalai, son olarak 3 hafta önce Göztepe karşısında sonradan oyuna girmişti.



OTOBÜSE SALDIRI

FENERBAHÇE, Edremit'ten gelen taraftarları taşıyan otobüsün Trabzonspor formalı kişiler tarafından saldırıya uğradığını açıklayarak, geçmiş olsun mesajı yayımladı. Açıklamada, "İçerisinde kadın ve çocuk taraftarlarımızı da taşıyan otobüsün camlarını kıran, otobüsün içine kadar girerek yangın tüpü sıkan taraftar görünümlü saldırganları kınıyoruz" denildi.



KARTAL'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

FENERBAHÇE'DE teknik direktör İsmail Kartal, geçen hafta Beşiktaş ile oynanan derbi maçına göre biri zorunlu 2 değişikliğe gitti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yerine Bright Osayi-Samuel'i oynatan Kartal, geçtiğimiz hafta cezası nedeniyle oynayamayan Serdar Aziz'i de Filip Novak'ın yerine sahaya sürdü.