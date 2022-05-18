Samuel piyangosu

FENERBAHÇE'DE Vitor Pereira'nın üçlü sistemde sağ bekte görev verdiği ve gösterdiği performans sonucu tüm kulüpleri peşine takan Bright Osayi-Samuel için her gün yeni bir haber çıkıyor. Sağ bekte müthiş bir performans sergileyen Nijeryalı oyuncu, istikrarlı bir grafik çizerek oynadığı 43 maçta 2 gol attı ve 5 asist yaptı. Football Insider'ın haberine göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham, Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile ilgileniyor.

Southampton ve Brighton'ın da radarında olan 24 yaşındaki oyuncu geçmişte İngiltere'de Blackpool ve QPR formaları giymişti. Ayrıca Crystal Palace ve Rangers'ın da Osayi-Samuel'in transferi için istekli olduğu oyuncuyla ilgilendiği açıklandı. Geçen sezonun devre arasında İngiliz ekibi QPR'dan transfer edilen Osayi Samuel, 1.5 sezonda toplamda 62 maça çıktı ve 3 gol atıp 6 asist kaydetti.

FENERBAHÇE'DEN GRİMALDO HAMLESİ

GELECEK sezon tüm kulvarlarda başarı isteyen Fenerbahçe'de gündem alternatifli bir kadro kurmak. Bu amaçla transfer çalışmalarına start veren sarı-lacivertli kurmaylar, Portekiz Ligi takımlarından Benfica'da forma giyen sol bek oyuncusu Alejandro Grimaldo için devreye girdi. Edinilen bilgilere göre Jesus'un gelmesi durumunda başarılı sol beki takımda görmek istediği ve yönetimin harekete geçerek oyuncunun menajeriyle ilk temasları kurduğu öğrenildi. Benfica ile 1 sene sözleşmesi bulunan ve 2023'ün Ocak ayında boşa çıkacak olan Grimaldo için cüzi miktarda bir bonservis bedeli teklif edilmesi planlanıyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan 1.71 boyundaki oyuncu, teknik kapasitesi ile dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin Grimaldo için yaklaşık 2 milyon Euro civarında bir bonservis ücreti teklif edeceği öne sürüldü.

48 MAÇTA 6 GOL, 9 ASİST

Kanarya'nın Grimaldo'ya ise 1.7 milyon Euro yıllık ücret ve 4 senelik sözleşme önerdiği iddia edildi. Benfica'yla sözleşme yenilemeyen futbolcunun, sarı-lacivertlilerin önerdiği yıllık ücrete sıcak baktığı belirtildi. Yıldız sol bek bu sezon Portekiz ekibiyle ise 48 maça çıktı. Grimaldo, 48 mücadelede 6 gol attı ayrıca 9 da asist kaydetti.

İKİ YILDIZ YOLCU

GELECEK sezonun yapılanmasına başlayan Fenerbahçe, Enner Valencia ve Mergim Berisha'ya kulüp arıyor. Birinci forvet özelliğini kaybeden Valencia takımda mutsuz. İstediği kadar süre alamayan Berisha ile de Fransa, Avusturya ve Almanya'dan kulüplerin ilgilendiği belirtiliyor. Bu iki ismi gönderip bütçe oluşturmayı planlayan yönetim yıldız bir santrfor transferi yapmak istiyor. Mevcut santrforlardan Serdar Dursun ise son haftalarda gösterdiği performans nedeniyle takımda kalmayı garantiledi. Serdar gelecek sezon da sarılacivertli takımda forma giyecek.