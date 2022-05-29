Fenerbahçe’de Jesus’tan sonra yıldızlar yolda

F.BAHÇE'DE Jesus transferinin bitmesinin ardından gözler transferlere çevrildi. Kanarya'nın öncelikle hücum hattını güçlendirmek için harekete geçeceği bunun içinde Portekizli teknik adamın yakından tanıdığı Haris Seferovic'in ilk sırada olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir gündeminde yer alan 30 yaşındaki oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesinin 2024 yılına kadar sürmesi sebebiyle kiralık formülünün masada olduğu konuşulurken Yönetimin uygun bonservis ile oyuncuyu kadrosuna katması da sürpriz sayılmayacak. Son 5 sezondur Portekiz ekibinde görev alan oyuncu forma bulmakta zorlandığı için tekliflere açık.

KİM'E GÖRE NETLEŞECEK

F.BAHÇE'NİN savunma için düşündüğü ilk ismin de Domagoj Vida olduğu bildirildi. Yeni kontrat görüşmelerinden sonuç çıkmaması sonucu Kara Kartal ile anlaşması mümkün olmayan oyuncunun sarılacivertlilere önerildiği gelen haberler arasında. Kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen stoper için Min-Jae Kim'in durumuna göre hareket edeceği konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Serdar Aziz ile sözleşme yenileyen yönetimin Szalai ile ilgili kararı veremediği kaydedilirken önümüzdeki günlerde savunma hattı ile ilgili yoğun trafik yaşanması bekleniyor.

AL OZAN'I VER EMRE'Yİ

FATİH Karagümrük formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Emre Mor için F.Bahçe'nin de devreye girdiği konuşuluyor. Kanarya'nın yıldız oyuncunun transferi için gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Ozan Tufan'ı takasta kullanmayı düşündüğü hatta artı 2 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu bildirildi. Ocak ayında Fenerbahçe'ye geri dönen Konyaspor maçının ardından kadro dışı kalan Ozan için Trabzonspor ile Başakşehir kulüplerinin de devrede olduğu biliniyor.

KALEYE SİNAN

F.BAHÇE'NİN bir hedefi de kaleci Berke Özer'in boşluğunu doldurmak. Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde Sinan Bolat'ın yer aldığı ve başarılı file bekçisi ile hemen hemen her konuda anlaşma sağlandığı belirtildi. 33 yaşındaki tecrübeli kalecinin Gent'le sözleşmesi sona ermişti. Kanarya'nın Sinan Bolat dışında Kasımpaşa'da oynayan 32 yaşındaki Ertuğrul Taşkıran ile de görüştüğü bu transferin de bitmesinin sürpriz olmayacağı gelen haberler arasında.