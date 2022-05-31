  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Fenerbahçe Fener’e yıldız yağacak

Fener’e yıldız yağacak

Ses getirecek bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe’de liste kabarık. Sarı-lacivertliler, hücum bölgesi için Dimitri Payet'i gündemine alırken, orta saha için William Carvalho, Pinto ve Hadziahmetovic listenin başında. Kanarya savunma hattına da Abdülkerim'i istiyor

31.5.2022

Fener’e yıldız yağacak

FENERBAHÇE'DE gelecek sezon çalışmaları tam gaz devam ediyor. Teknik direktör olarak Jorge Jesus ile anlaşan sarı-lacivertliler, deneyimli hocanın istediği isimlerle de görüşmelere başladı. İstanbul ekibinin hücum için düşündüğü ilk ismin Dimitri Payet olduğu ortaya çıktı.

Fransız yıldızın takımdan ayrılmak istediği ve F.Bahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Orta sahaya da takviye planlayan kurmaylar gündemine üç isim aldı. Sarılacivertliler, Real Betis'ten William Carvalho, Konyaspor'dan Hadziahmetovic ve Estrela'dan Pinto'nun peşine düştü.

TAKAS GÜNDEMDE

CARVALHO'NUN Jesus faktörü nedeniyle gelmeye sıcak baktığı, Amir'in ise Konya'dan ayrılmak istediği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, savunma hattı için ise Beşiktaş'ın da gündeminde olan Abdülkerim Bardakçı'yı istiyor. Yönetimin oyuncu takası artı para teklifinde bulunduğu öğrenildi.

BAVULUNU TOPLADI

FENERBAHÇE'NİN gelecek sezon teknik direktör olarak anlaştığı Jorge Jesus'un bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın avukatı Luis Henrigue, geçtiğimiz hafta sonu Fenerbahçeli yöneticilerle görüşmeler yapmak için İstanbul'daydı. Henrigue'nin Jesus'a anlaşma tamam mesajı gönderdiği ve Portekizli hocanın bavulunu topladığı öğrenildi. Jesus'un bugün İstanbul'a geleceği ve birkaç gün içinde resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

PELKAS'A İTALYA'DAN TEKLİF

FENERBAHÇE'DE Jorge Jesus'un kararını bekleyen isimlerden Dimitrios Pelkas'a talip var. İtalyan medya- sına göre Yunan hücum oyuncusuna Serie A ekibi Bologna kanca attı. Haberde 28 yaşındaki futbolcunun kariyerine Çizme'de devam etmeye sıcak baktığı detayı paylaşıldı. İki na kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken, sarı-lacivertlilerin kapıyı 4 milyon Euro'dan açtığı gelen bilgiler arasında

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA