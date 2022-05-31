Fener’e yıldız yağacak

FENERBAHÇE'DE gelecek sezon çalışmaları tam gaz devam ediyor. Teknik direktör olarak Jorge Jesus ile anlaşan sarı-lacivertliler, deneyimli hocanın istediği isimlerle de görüşmelere başladı. İstanbul ekibinin hücum için düşündüğü ilk ismin Dimitri Payet olduğu ortaya çıktı.

Fransız yıldızın takımdan ayrılmak istediği ve F.Bahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Orta sahaya da takviye planlayan kurmaylar gündemine üç isim aldı. Sarılacivertliler, Real Betis'ten William Carvalho, Konyaspor'dan Hadziahmetovic ve Estrela'dan Pinto'nun peşine düştü.

TAKAS GÜNDEMDE

CARVALHO'NUN Jesus faktörü nedeniyle gelmeye sıcak baktığı, Amir'in ise Konya'dan ayrılmak istediği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, savunma hattı için ise Beşiktaş'ın da gündeminde olan Abdülkerim Bardakçı'yı istiyor. Yönetimin oyuncu takası artı para teklifinde bulunduğu öğrenildi.

BAVULUNU TOPLADI

FENERBAHÇE'NİN gelecek sezon teknik direktör olarak anlaştığı Jorge Jesus'un bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın avukatı Luis Henrigue, geçtiğimiz hafta sonu Fenerbahçeli yöneticilerle görüşmeler yapmak için İstanbul'daydı. Henrigue'nin Jesus'a anlaşma tamam mesajı gönderdiği ve Portekizli hocanın bavulunu topladığı öğrenildi. Jesus'un bugün İstanbul'a geleceği ve birkaç gün içinde resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

PELKAS'A İTALYA'DAN TEKLİF

FENERBAHÇE'DE Jorge Jesus'un kararını bekleyen isimlerden Dimitrios Pelkas'a talip var. İtalyan medya- sına göre Yunan hücum oyuncusuna Serie A ekibi Bologna kanca attı. Haberde 28 yaşındaki futbolcunun kariyerine Çizme'de devam etmeye sıcak baktığı detayı paylaşıldı. İki na kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken, sarı-lacivertlilerin kapıyı 4 milyon Euro'dan açtığı gelen bilgiler arasında