Hatayspor Alex’in peşinde

Fenerbahçe 'de forma giydiği 8 yıllık dönemde 3 lig, 1 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa şampiyonluğunun yanı sıra 2 kez gol kralı olan Alex de Souza sarı-lacivertli taraftarın sevgilisi olmuştu. 2015 yılında futbolculuk kariyerini noktalayan Brezilyalı futbolcu, yoluna antrenör olarak devam etti. Sao Paulo'nun alt yapısında antrenörlük kariyerine başlayan ve şu an Sao Paulo B Takımı'nın başında olan Fenerbahçe'nin efsanevi oyuncusu Alex de Souza teknik direktörlük kariyerini bir üst noktaya taşımak istiyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Hatayspor'un, takımın başına Alex de Souza'yı getirmek istediği ve en kısa sürede Brezilyalı teknik direktöre teklifte bulunmayı planladığını öne sürüldü. Alex de Souza, Hatayspor ile anlaşması halinde 2014 yılında ayrıldığı Süper Lig'e teknik direktör olarak dönecek.

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