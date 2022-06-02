Jorge Jesus dümene geçti

Fenerbahçe'de 2.5 aylık süreç nihayete erdi. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus önceki gün gece yarısı İstanbul'a geldi. Taraftarların büyük ilgisiyle karşılaşan Jesus, kulüp yöneticileri tarafından kalacağı otele götürüldü. Dün başkan Ali Koç, ünlü teknik adam ve yardımcılarıyla yemekte bir araya geldi. Bu sırada kulüpten KAP açıklaması geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur." Birlikte yemek yiyen Koç ve Jesus'un detaylar hakkında konuştuğu ve anlaşmayı tamamladıkları bilgisine ulaşıldı. Kurmaylar daha sonra ünlü teknik adama kulüp tesislerini gezdirdi.

YILLIK 7 MİLYON EURO ALACAK

Sarı-lacivertli İstanbul temsilcisinin kısa bir süre içinde KAP'a resmi açıklamayı yapması bekleniyor. İmzaların ise bir kaç gün içinde atılacağı iddia edildi. Portekizli teknik adamın yardımcılarıyla birlikte bir sezonluk imza atması beklenirken bonuslar haricinde 7 milyon Euro alacağı iddia ediliyor.

TRANSFER AVI BAŞLADI

Fenerbahçe'de uzun süren bekleyiş sonunda bitti ve Jorge Jesus İstanbul'a geldi. Jesus, sarı-lacivertlilerde kendi ekibiyle birlikte görev yapacak. 67 yaşındaki hocaya ilk etapta yardımcıları Joao de Deus ve Marcio Sampaio'nun eşlik edeceği öğrenildi. Bu ikili, kolları sıvayarak hemen Fenerbahçe mesaisine başlayacak. Jesus'un ekibindeki diğer 5 ismin ise transfer çalışmaları için yurt dışında oldukları, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecekleri kaydedildi.

KOÇ'TAN HOŞ GELDİN HEDİYESİ

FENERBAHÇE, Jorge Jesus'ta mutlu sona ulaştı. Başkan Ali Koç, Portekizli hocaya sürpriz yapmak için kolları sıvadı. Transfer çalışmalarına ağırlık veren sarı-lacivertliler de başkan Koç, takımda Samba rüzgarı estirecek. Koç'un gündeminde 2 tane Brezilyalı yıldız bulunuyor. Geçtiğimiz sezondan beri sol bek takviyesi için uğraş veren yönetim, bu bölgeyi Real Madrid'den ayrılan Marcelo ile doldurmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde 15 yıldır formasını giydiği kulüpten ayrılan yıldız savunmacının Roberto Carlos ve Alex de Souza'nın da etkisiyle sarı-lacivertlilere yeşil ışık yaktığı ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Koç'un istediği diğer Sambacı ise Shangai Port forması giyen Oscar. Kurmaylar, Avrupa futboluna dönmek isteyen Oscar'ı kiralamak için görüşmelere başladı.