Fenerbahçe’de Jesus rüzgarı

F.Bahçe'de dün Jorge Jesus rüzgarı esti. Portekizli teknik direktör için dün Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenlenirken törene başkan Ali Koç da katıldı. 1 yıllık sözleşme imzalayan Jesus sözlerine Türkçe "Hazır mısınız?" diye başladı ve A'dan Z'ye birçok sorunun yanıtını verdi.

"Ben buraya gelirken gerçekten Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilerek geldim" diyen Jesus "Buraya gelmemdeki en büyük etkenlerden biri başkanımızın gerçekten çok isteyip ikna etmesi. Taraftarın beni ne kadar çok istediğini göstermesi. Oğlumun ve ekibimin sosyal medya hesaplarını taraftar istila etti. Ben de 'beni çok isteyen kulüpte olmalıyım' dedim. Maddi sebeplerden gelmedim. Büyük takımda çalışmak istiyordum. Burada şampiyon olmak istiyoruz" yorumunu yaptı.

4-5 OYUNCU TRANSFER EDECEĞİZ

Transfer konusuna değinen Jesus "Alacağımız bazı oyuncular Türkiye'de tanınmıyor olabilir, Crespo gibi. Kadro devrimi yapmayacağız, denge sağlayacağız. 4-5 oyuncu alacağız." diye konuştu. İsmail Kartal ile konuşma fırsatı olmadığını ifade eden Jesus, "Kendisi başarılı bir şekilde tamamladı. Büyük takımlar her zaman sezonu kupayla kapatmak ister. Kendisi fark yarattı. Bizim yapmamız gereken kaldığı yerden devam edip kupalar kazanmak" dedi.

JESUS'TAN İNCİLER

"MİN-JAE Avrupa'daki takımların isteyeceği bir oyuncu. Arda Güler genç ve yetenekli. Ama gelişecek ve iyi olacak. Takımımıza Arda'nın yardım edeceğinden hiç şüphem yok."

"PORTEKİZ dışı her takımda 1 yıllık kontrat yaparım. İlk yıl hem kulüp hem başkan hem antrenör için adaptasyon süresidir. Benim için önemli olan şey sportif kısmı. 1 yıl sonra işler yolunda giderse kontratı yenileriz."

"HAKEMLERE inanıyorum, bunu gerekçe olarak göstermem. 15 yıldır yabancı hocanın şampiyon olamaması benim kırmak istediğim bir durum."

"BİR kadın gazeteciden soru aldığım için mutluyum. Brezilya ve Portekiz'den buna alışığım.

ÖĞRENCİLERİ YOLDA

BREZİLYA basınında yer alan haberde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 2 eski öğrencisi için devreye girdiği iddia edildi. Jorge Jesus'un Willian Arao ve Bruno Henrique için ısrarcı olduğu kaydedildi. Jesus'un oyun sisteminde ön libero'nun olmazsa olmaz bir mevkii olduğu bu nedenle 30 yaşındaki Willian Arao'yu istediği aktarıldı. 32 yaşındaki sol kanat Henrique de F.Bahçe'nin radarında yer alıyor.

MESUT'A VİZE YOK

JORGE Jesus, geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Mesut Özil çok iyi bir geçmişe sahip ama benim de kulüple ilgili fikirlerim var. Kendisiyle ilgili alınan karara devam edeceğim. Burada önemli olan Jorge Jesus değil, Mesut Özil değil, burada önemli olan Fenerbahçe." dedi. Jesus'un bu açıklamaları sosyal medyada büyük yankı buldu. Mesut Özil geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Altını çizerek tekrarlıyorum, Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşme sürem boyunca, çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir" demişti.