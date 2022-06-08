Fener gaza bastı

Fenerbahçe transferde gaza bastı. 13 Haziran'da sezonu açacak olan sarılacivertliler, transferleri bir an önce tamamlamak için çalışıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda transfer operasyonunu sürdüren yönetim radarına iki futbolcu daha aldı. Kanarya'nın Midtjylland'da forma giyen Brezilyalı on numara Evander ve Olympiakos'un golcüsü Tiquinho Soares ile ilgilendiği ortaya çıktı. Jesus, Evander'in kadroya katılması halinde orta sahadaki yaratıcı oyuncu probleminin giderileceğini düşünüyor. Bazı Premier Lig kulüpleri ve Fransa'dan Marsilya'nın da talip olduğu oyuncunun Midtjylland'dan ayrılarak Avrupa'nın büyük liglerine gitmek istediği öğrenildi. Danimarka ekibinin ilk etapta 10 milyon Euro bonservis bedeli istediği 23 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe pazarlık masasına oturdu.

BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Olympiakos'un golcüsü Tiquinho Soares'in ise sarı lacivertlilere önerildiği ifade edildi. Tiquinho Soares ve Jesus'un, daha önce Benfica'da beraber çalışmasının transferdeki kritik nokta olduğu ifade edildi. Yıldız futbolcu bu sezon toplamda 47 maça çıkarken, 14 gol kaydetti.