Fenerbahçe’nin stoperine kanca

F.Bahçe'nin başarılı stoperi Kim Min-Jae dünya devlerinin radarında. Milan'ın efsane savunmacısı ve şu anki sportif direktörü Paolo Maldini de Güney Koreli savunma oyuncusunu gözüne kestirdi. İtalya'da 11 yıl sonra şampiyon olan Milan'ın Devler Ligi'nde de eski günlerine dönmenin peşinde olduğu ve bu nedenle savunma hattını güçlendirmek istediği öğrenildi. 24 yaşındaki stoper için ilerleyen günlerde resmi temasların başlayabileceği ifade edilirken Çizme basınında Napoli'nin de Kim Min-Jae'yi izlediği yazıldı. Bu arada Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta 1 yıllık sözleşme imzaladığı Jorge Jesus, yardımcıları ve sportif direktör olması beklenen Mario Branco ile önceki gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.

ALEX'İN BABASI VEFAT ETTİ

Bu arada Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski futbolcusu Alex de Souza'nın babası, yaşamını yitirdi. Alex de Souza, pankreas kanseri tedavisi gören ve 67 yaşında hayatını kaybeden babası Adenir Rodrigues de Souza'nın vefatını, Instagram'dan paylaştığı mesajla duyurdu. Fenerbahçe Kulübü, vefat dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.